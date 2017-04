Buitenplaats Beekhuizen Veluwe

Deel met je vrienden

Bij Buitenplaats Beekhuizen word je wakker in de bossen, waarna het ontbijt op je veranda wordt geserveerd.

Wat is er zo fijn hier?

Slingerend door de bossen kom je aan bij Buitenplaats Beekhuizen, waar je lodgetent of houten pod op je staat te wachten. De lodgetenten bieden plaats aan maximaal zeven personen en hebben een eigen badkamer en keuken. De pods zijn net vrijstaande hotelkamers. Sommige basic, sommige met eigen sanitair. Allemaal midden in het bos! Grote kans dat je zwijnen ziet wroeten en ’s avonds vanuit de hot tub (die je erbij kunt boeken) een prachtige sterrenhemel kunt bewonderen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je ontbijt of in het pop-uprestaurant Woodz of op je eigen veranda (woensdag t/m zondag). Met boerenbrood, vers eitje en streekproducten.

Onze tip

De Posbank nodigt uit tot lange wandelingen en fietstochten die meteen voor je accommodatie beginnen. Bezoek Kasteel Rosendael (bij Velp) met een mooi park eromheen en de bijbehorende Oranjerie, waar je terechtkunt voor koffie of lunch.

Lekker eten

Vanaf de Buitenplaats fiets je zo naar restaurant Houtplaats, aan de rand van de Posbank bij Rheden. Bij mooi weer kom je hier het grote terras niet meer af. Op de kaart staan veel streek- en seizoensgerechten, vaak van de houtskoolgrill. Of bestel samen een grote plank met lekkers voor bij de borrel.

Buitenplaatsbeekhuizen.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot elke maandag voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.

Foto’s Peggy Janssen