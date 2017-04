Kamperen op wielen

Deel met je vrienden

Bij Tralaluna Casita on Wheels in Drenthe kampeer je in een vrolijk busje.

Waarom is het zo fijn hier?

Het is een en al vrolijkheid bij Casita on Wheels van Tralaluna. Neem de inrichting van de busjes: vol kunst en kitsch, vintage en oma’s wijsheden. En de grappige namen: van Ome Tinus tot Tante Toos. Alles wat ertoe doet is aanwezig, zoals frisgewassen beddengoed en een ukelele.

Hoe leuk is het in de camper?

Erg leuk. Zo is er een koffertje met ouderwetse spelletjes als Pim Pam Pet en Mens erger je niet, maar bijvoorbeeld ook een punniksetje en viewmaster. Ome Tinus heeft een platenspeler en een selectie singeltjes en Tante Toos een Ministeck-set. Maar het leukste aan de busjes is natuurlijk dat je er lekker mee kunt rondtoeren.

Leuke tripjes

Je staat met de bus op kleinschalige natuurkampeerterreinen in Drenthe, Friesland en Groningen. Tralala geeft je graag tips voor onderweg, van lokale schuurverkoop en een akoestisch optreden in een bospub tot een mooi stukje Drentse hei.

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot elke maandag voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.