In de nieuwste Flow noemen we in het artikel Winterlezen drie boeken van een Vlaamse auteur. Een daarvan is De bekeerlinge van Stefan Hertmans. In dit blog lees je een beschrijving van het boek.

Na Oorlog en terpentijn heeft Stefan Hertmans opnieuw een pareltje geschreven. Uitgangspunt is een krantenknipsel dat hij ooit in handen kreeg, over het tragische verhaal van een christelijke jonkvrouw en de joodse zoon van een opperrabbijn. Hun liefde was zwaar verboden in de elfde eeuw, en daarom moesten ze samen op de vlucht – en hoorde zij voor haar gevoel nergens meer bij. Hertmans gaat de twee achterna en reconstrueert hoe het gegaan zou kunnen zijn. Als lezer voel je de hardheid van hun bestaan, hoe het was om niemand te kunnen vertrouwen. Maar ook hoe je soms ineens een keuze maakt die achteraf allesbepalend blijkt te zijn. De bekeerlinge, Stefan Hertmans, € 19,99 (De Bezige Bij)