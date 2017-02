De geschiedenis van Kromhout

Deel met je vrienden

Dat de laatste titels van schrijver Rindert Kromhout jeugdboeken worden genoemd, is eigenlijk jammer. Want de nieuwe weg die hij is ingeslagen leveren verhalen op die voor jong én oud verrukkelijk om te lezen. Het zijn verhalen gebaseerd op historische feiten en bestaande personen. Zoals de trilogie Soldaten huilen niet, April is de wreedste maand en Vertel mij wie wij waren, waardoor ik volledig in de ban van de Bloomsbury Group raakte. Wat een fascinerende verhalen! Kromhout werkte maar liefst zeven jaar aan de drie boeken rond kunstenares Vanessa Bell en haar zus, schrijfster Virginia Woolf. De boeken over deze kunstenaarsfamilie werden terecht onderscheiden met diverse prijzen. Wat dit alles extra bijzonder maakt, is dat de schrijver – voor hij deze trilogie schreef – nooit eerder lange verhalen produceerde, laat staan in zo’n historische context. Het plezier dat hij had bij het maken van deze boeken, lees je tussen de regels door.

Nieuw familieverhaal

Gelukkig heeft Kromhout de smaak voor dit genre nu te pakken en opnieuw schreef hij een boek over een bekende familie. Voor Een Mann dook hij in het leven van de schrijversfamilie Mann. Het verhaal speelt zich af in de onrustige jaren tussen de twee wereldoorlogen in en wordt verteld vanuit Klaus Mann. Een jongen die net als zijn vader, Thomas Mann, schrijver wil worden. Hij heeft talent, maar worstelt met het gevoel dat hij altijd in de schaduw van zijn beroemde vader zal staan. De relatie tussen vader en zoon verloopt stroef en Klaus neemt daarom letterlijk en figuurlijk afstand van zijn familie. Ook in dit boek schetst Rindert Kromhout een zeer compleet beeld van een excentrieke familie. Als lezer krijg je het gevoel dat je de personages goed leert kennen, wat het meeleven met Klaus en zijn familie erg gemakkelijk maakt. De schrijver werkt al een vervolg op dit boek en ik kan persoonlijk niet wachten tot het uitkomt.

