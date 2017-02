Deel met je vrienden

In het artikel met Boekenlijstjes voor de winter in Flow 1 vind je drie tips van boekbloggers. Alex Hoogendoorn van Alexhoogendoorn.nl tipt het boek Denk me weg van Adam Haslett.

“Margarets verloofde John heeft een ernstige depressie. Net als hun leven samen in een stroomversnelling zit, krijgt John een terugval. Maar Margaret blijft bij hem en die keuze drukt een grote stempel op hun leven en dat van hun drie kinderen, die centraal staan in dit boek. Denk me weg is emotioneel en hoopvol, met verschillende diepere lagen. Adam Haslett schrijft heel liefdevol en precies over een beladen overwerp. Hij laat je glimlachen als je ogen nog nat zijn.” Denk me weg, Adam Haslett, € 22,50 (Hollands Diep)

Illustratie: Deborah van der Schaaf