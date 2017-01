Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow noemen we in het artikel Winterlezen drie boeken van een Vlaamse auteur. Een daarvan is Dertig dagen van Annelies Verbeke. In dit blog lees je een beschrijving van het boek.

De van oorsprong Senegalese Alphonse is zo’n hoofdpersoon die in je hart blijft wonen. Hij werkt als schilder in de Vlaamse Westhoek bij mensen van diverse pluimage. Bijna als vanzelf storten zij hun hart bij hem uit, en Alphonse luistert vooral. Hij is gelukkig met zijn leven zoals het nu is, noemt het ‘een glorieuze danspartner als je haar ritme volgt’. Tegelijkertijd zijn er wat barstjes: de ruzietjes met zijn vriendin Kat, een ­opdracht die wordt geannuleerd vanwege zijn huidskleur. Een boek waarin het mooie en goede, maar ook een sluimerend gevoel van onbehagen in onze maatschappij met elkaar zijn verweven.

Dertig dagen, Annelies Verbeke, €19,95 (De Geus)