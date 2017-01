Deel met je vrienden

Een hoofdpersoon aan wie je nog steeds af en toe denkt, of een verhaal waarin je meereist met de schrijver. In Flow 1 vind je een boekenlijstje met favorieten om bij de kachel te lezen. Dinsdagnachten in 1980 van Molly Prentiss is daar een van.

Het is 1980. Lucy Olliason verhuist van het ingeslapen Ketchum naar het bruisende New York, al weet ze niet precies wat ze er zoekt. Voor haar gevoel gaat ‘het’ echt beginnen als ze de talentvolle schilder Raúl Engales ontmoet, die haar al snel tot zijn muze maakt. Via hem komt ze terecht in de kunstenaars-krakersscene, met alle eigenwijzigheid, armoede en hartverscheurende liefdes die daarbij horen. Alles verandert als de excentrieke kunstcriticus James Bennet het werk van Engales ontdekt. Mooie schets van het New York in de jaren tachtig, waarin af en toe ook echte kunstenaars voorbij wandelen. Dinsdagnachten in 1980, Molly Prentiss, € 19,99 (Querido)