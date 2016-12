Hoe maak je keuzes?

Deel met je vrienden

Filosoof Jos Kessels weet het denken en doen van de Griekse wijsgeren Plato en Socrates mooi te vertalen naar hedendaagse vraagstukken en dilemma’s. In de rubriek Tijdgeest uit Flow 3-2016 vertelde hij over het makkelijker keuzes maken in je leven. Hieronder een inzicht.

“Het goede leven heeft te maken met harmonie. De klassieke opvatting van de mens die je bij Plato en Socrates vindt, zegt dat je bestaat uit verschillende ‘centra van motivatie’: je buik, je hart en je hoofd. Met je buik wil je het vooral lekker hebben: eten, drinken, warmte, veiligheid, seks. Met je hart wil je iets heel anders. Daar zit de heilige verontwaardiging, de vurigheid, de ambitie, daar wil je iemand zijn en erkenning krijgen voor wat je doet. Het hoofd wil de waarheid weten. Het wil ervoor zorgen dat je niet in allerlei illusies leeft en dat je ziet hoe het werkelijk is. Buik, hart en hoofd zijn vaak in conflict. Het goede leven leiden houdt in dat je een vorm van harmonie en afstemming tot stand brengt tussen die drie centra van motivatie. Het betekent dat je die verschillende krachten in jezelf kunt waarnemen en dat je in staat bent om ze in een concrete situatie op elkaar af te stemmen. En om dat te kunnen, moet je dus een leidraad hebben, een idee wat voor mens je wilt zijn en waar het voor jou om draait.”

Het artikel lees je in Flow 3-2016.

