In ieder nummer van Flow vind je boekentips. In Flow 1 tippen we Je kind als proefkonijn van psycholoog en journalist Otje van der Lelij. Otje schrijft ook regelmatig voor Flow, zoals het openingsverhaal voor dit nummer.

“In mijn werk als journalist verdiep ik me vaak in experimenten. Toen ik een keer een van die psychologische testjes bij mijn kinderen had gedaan, wist ik het zeker: dit levert zo veel inzichten op, hier ga ik een boek over maken,” vertelt journalist en psycholoog Otje van der Lelij. Nu is er een boek met 25 makkelijk uit te voeren testjes. “Het doet je met andere ogen naar je kind kijken. Zo had ik geen idee dat mijn dochter van vier al goed emoties kan lezen en ervan overtuigd is dat monsters en elfjes echt bestaan. Kinderen hebben die frisse blik.” Je kind als proefkonijn van Otje van der Lelij, € 18,99 (Nieuw Amsterdam)