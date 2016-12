Deel met je vrienden

In ieder nummer bespreken we Flow’s favoriete boeken. In Flow 8 was dat onder meer het poëzieprentenboek Kom je verdwalen van Lotte van Dijck.

De lieve fototekeningen die Lotte van Dijck maakt voor Deverderkijker.com bestaan al even, maar ze doet nog meer. Zoals voorstellingen en muziek schrijven, en ze maakte dertig animaties die de verhalen van kinderen ondersteunen voor de 1Minuutjes-serie van Zapp. En zojuist verscheen het poëzieprentenboek Kom je verdwalen, met gedichten en tekeningen van haar hand. € 17,50 (Querido Kinderboeken)