In de nieuwste Flow noemen we in ons artikel Winterlezen drie boeken die zich afspelen in de kunstwereld. Een daarvan is Het laatste schilderij van Sara de Vos van Dominic Smith.

Als student kunstgeschiedenis maakt Eleanor Shipley een allesbepalende keuze: ze vervalst het schilderij Aan de rand van een bos van Sara de Vos, de enige vrouw die in de gouden eeuw werd toegelaten tot het gilde waar ook Rembrandt lid van was. In het boek wisselen drie verhaallijnen elkaar af: die van Sara de Vos in haar tijd, die van student Eleanor in de jaren vijftig wanneer Marty – eigenaar van de echte De Vos – de leugen ontmaskert, en die van de huidige tijd, als Eleanor voor haar werk als conservator een tentoonstelling organiseert en het verleden haar achterna snelt. De scène waarin Marty en Eleanor elkaar na al die jaren weer spreken, is ontroerend en bitterzoet tegelijk. Het laatste schilderij van Sara de Vos, Dominic Smith, € 19,99 (Querido)

Illustratie Deborah van der Schaaf