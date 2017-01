Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow noemen we in ons artikel Winterlezen drie boeken die zich afspelen in de kunstwereld. Een daarvan is Lieve van Ronald Giphart.

De talentvolle regisseur Noah Bourdin maakt een film over Lieve Vanlieve, de vrouw met wie hij een intense relatie had en die uiteindelijk verongelukte. Aan hoofdpersonen Liv en Bison de moeilijke taak om die liefde van het doek af te laten spatten. Noah heeft daar zijn eigen methode voor, die tot nogal wat opschudding en intriges leidt. Daarnaast wordt duidelijk dat Lieve een kant had die Noah niet (helemaal) kende, maar zijn vaste scenarioschrijver des te meer. Na twee romans die een wat andere kant op gingen, is dit qua broeierigheid weer een echte Giphart. Daar moet je van houden, maar meeslepend is het verhaal zeker. Lieve, Ronald Giphart, € 19,99 (Podium)