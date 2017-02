Zoals Downton Abbey

“In vakanties kies ik graag voor dikke boeken, en liefst nog voor een serie met meerdere delen, zoals de Napolitaanse romans van Elena Ferrante of de Mijn strijd-reeks van Karl Ove Knausgard. In het gewone leven lees ik graag iets minder omvangrijks. Moeders zondag circuleerde in mijn vriendenkring. Het is zo’n boek waar je eigenlijk niet te veel over wilt zeggen. Omdat het zo’n mooi, klein verhaal is, dat vanwege de stijl en de woordkeuze al een feest is om te lezen. Het speelt zich vlak na de Eerste Wereldoorlog af in een Downton Abbey-achtige setting. Het jonge dienstmeisje Jane heeft een geheime affaire met de zoon van de familie van het naburige landhuis. Aan het eind van haar leven kijkt ze terug op de dag die achteraf gezien beslissend was voor de rest van haar leven.” Moeders zondag – Een romance, Graham Swift,€19,99 (Hollands Diep)

