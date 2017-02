Deel met je vrienden

Op de pagina’s met winterleeslijstjes in Flow 1 vind je drie tips van boekbloggers. Barbara De Munnynck van Thisishowweread.be tipt het boek Pijn van Zeruya Shalev.

“Tien jaar geleden maakte schrijver Zeruya Shalev een bomaanslag mee in een bus. Ze zwoer dat ze daar nooit over zou schrijven, maar heeft dat nu toch gedaan. Hoofdpersoon Iris kampt – na een terroristische aanslag in Jeruzalem – met snerpende steken in haar bekken. Al lijdt ze net zo goed onder de vervreemding van haar man en dochter. En dan stapt jeugdliefde Eitan, die haar ooit plotseling verliet, ineens weer haar leven binnen. Shalev verpakt fundamentele thema’s in uitgesponnen, poëtische zinnen. Ze beschrijft heel mooi het geschipper van ouders tussen verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid.” Pijn, Zeruya Shalev, € 21,95 (Uitgeverij Cossee)