Deel met je vrienden

Op onze redactie wisselen we graag boekentips uit. In Flow 1 vertelt Irene Smit, creative director van Flow, over haar favoriet: Het verhaal van het verloren kind van Elena Ferrante.

“Afgelopen zomer had ik een prachtig boek te pakken waarin ik me verloor: De geniale vriendin van Elena Ferrante. En het fijne was: er waren nog drie delen! Zo bracht ik de hele zomer door met Lila en Elena: twee vriendinnen in Napels met wie ik meeleefde van hun jeugd (in de jaren vijftig) tot hun laatste dagen. De opkomst van de computers, de vrouwenemancipatie en de modernisering van Italië zijn heel natuurlijk met hun verhaal vervlochten. Toen ik bij het laatste boek was, Het verhaal van het verloren kind, merkte ik dat ik ging treuzelen. En af en toe denk ik nog steeds aan ze, de hoofdpersonen uit deze Napolitaanse romans.” Het verhaal van het verloren kind, Elena Ferrante, € 24,99 (Wereldbibliotheek)

Het verhaal van het verloren kind is verkrijgbaar in onze shop

Ook deel 1, De geniale vriendin, kun je vinden in de shop, net als deel 2 (De nieuwe achternaam) en deel 3 (Wie vlucht en wie blijft)

Illustratie Deborah van der Schaaf