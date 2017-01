Deel met je vrienden

Een hoofdpersoon aan wie je nog steeds af en toe denkt, of een verhaal waarin je meereist met de schrijver. In Flow 1 vind je een boekenlijstje met favorieten om bij de kachel te lezen.Wat alleen wij horen van Saskia de Coster is daar een van.

Het Atlasgebouw in Antwerpen staat op het punt om te worden gesloopt. Letterlijk tot het neergaan van de laatste steen volgen we de levens van de mensen achter de deuren. Zo is er Melanie, de radiojournalist die bijna ten onder gaat aan haar strijdlust.

­George, de dementerende goeierd (‘de wereld loopt van me weg, ik moet hem onophoudelijk ­achterna’), die nog altijd denkt aan een verloren gegane liefde. En Anton, de sullige conciërge die mysterieuze briefjes in zijn brievenbus vindt. Al deze verhalen laten zo mooi zien hoe we allemaal worstelen met kleine en grote beslommeringen, en ook weer ergens hoop uit putten. Wat alleen wij horen, Saskia De Coster, € 19,95 (Prometheus).

Tekst Marije van der Haar-Peters