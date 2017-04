Deel met je vrienden

Zelfgemaakte spullen, daar ben je extra blij mee en zuinig op, zeggen Pascalle Bonnier en Mathijs Kok, auteurs van Havermoutje, Nootje en Kooltje. In Doe het zelf deelt het duo projecten in categorieën als Upcycle, From Scratch en Repair. Maak een vilten tas of zonnebrandcrème of plak zelf je band. (Nijgh & Van Ditmar € 19,99)

Zo maak je zelf een ‘damblad’ van een dam- of schaakbord:

✻ Leg twee handgrepen inclusief schroefjes klaar. ✻ Teken af waar je de handvatten wilt hebben. ✻ Boor twee gaatjes voor de schroeven. ✻ Als het bord ongelakt is, lak het dan met transparante houtlak en laat drogen. ✻ Schroef de handvatten met een schroevendraaier aan het bord vast. ✻ Klaar! Nu kun je je visite bedienen en daarna een potje dammen.