Bijzonder gewoon

Een favoriet boek van Astrid van der Hulst, creative director van Flow, is Academy Street van Mary Costello. Een korte bespreking.

“Waarom loopt een leven zoals het loopt? Tess groeit in de jaren veertig op in Ierland. Ze is een heel gewone, wat verlegen vrouw, met gewone keuzes. Soms pakken ze goed uit, soms niet. Ze verliest haar moeder, verhuist naar New York, wordt ongehuwd moeder en probeert er wat van te maken. Niks ingewikkelde spanningsboog of rare wendingen. Het boek laat mooi zien dat het gewone ook heel bijzonder kan zijn. Het wordt wel vergeleken met Stoner en won al grote Ierse boekenprijzen.” Academy Street, Mary Costello, € 19,99 (Hollands Diep)

Illustratie Deborah van der Schaaf