Bitterzoet verhaal

In de nieuwste Flow vind je een aantal leestips, waaronder drie boeken met een vleugje surrealisme. Wachten op Bojangles van Olivier Bourdeaut is een van die drie boeken.

“Toen dit boek in Frankrijk uitkwam, was het direct populair – in de metro kreeg het mensen aan het huilen en hardop aan het lachen. Je glimlacht om een gezin waarin alles kan, en waar ze tot diep in de nacht dansen op Mr. Bojangles van Nina Simone. Tegelijk voel je dat de moeder een rafelrandje heeft. Op een dag vertelt het zoontje dat de stem van zijn vader ‘haar niet meer genoeg kalmeert’. De scène waarin de ouders afscheid nemen van hun onbezorgde leven, ontroert tot op het bot: ‘Het leek op een eerste dans, maar ook op een laatste. Het was een gebed van bewegingen, het was het begin en het einde tegelijk.” Wachten op Bojangles, Olivier Bourdeaut (Wereldbibliotheek)

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Deborah van der Schaaf