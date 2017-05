Deel met je vrienden

In Flow 3 vind je vier leestips van de redactie. Irene Smit, creative director, tipte Helden van de Grens van Dave Eggers.

Josie stopt haar twee kinderen in een krakkemikkige camper en verdwijnt om door Alaska te trekken. Een stiekeme droom van mij: niet dat Alaska, wel hup, kinderen in de camper en gaan. Het was fijn om in de huid van Josie te kruipen. Ik stelde me voor dat ik ook ooit hotdogs boven een kampvuur maak, dieren verjaag en door de politie wordt gewekt omdat mijn camper verplaatst moet. Zo’n tocht om nooit te vergeten, en dat geldt ook voor Josie. Met elke meter die ze rijdt, komt ze een stukje dichter bij zichzelf. Helden van de Grens, Dave Eggers (Lebowski)

Tekst Irene Smit Illustratie Deborah van der Schaaf