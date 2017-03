Dubbel perspectief

Deel met je vrienden

Barack Obama noemde de Amerikaanse bestseller Furie en fortuin van Lauren Groff het beste boek dat hij had gelezen. Ook op de Flow-redactie is het een favoriet.

Lotto en Mathilde trouwen op hun 22e – twee weken nadat ze elkaar hebben ontmoet. In het eerste deel van het boek komt Lotto aan het woord en heb je soms het gevoel dat je met een Bouquestreeks-achtig verhaal te maken hebt. In het tweede deel snap je dat de auteur dit perspectief nodig had om Mathildes verhaal te vertellen en alle puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen. Door deze structuur komen de keuzes die zij maakte, extra hard binnen.

Tekst Marije van der Haar-Peters