Hardlopen voor beginners

‘Ga hardlopen en hou het vol’ is de insteek van Fun to run. Over schoenen, smoesjes, warming-ups, en met bruikbare en grappige tips. Schrijver Natascha Klootsema: “Ook ik was ooit beginner en had allerlei smoezen (te koud, regen) of ik liep te hard van stapel en kreeg blessures. Zit je eenmaal in de flow, dan is het zó lekker en wil je niet meer zonder.” Natascha’s eerste tip: “Kies een hardloopmaatje met ongeveer hetzelfde tempo. Schrijf je (samen) in voor een hardloopevenement, al is het maar vijf kilometer. Een doel voor ogen hebben, is een goede stimulans.” Fun to run, €14,99 (Uitgeverij Snor)

Tekst Ilse Savenije