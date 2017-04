Deel met je vrienden

Welke boeken hebben een onuitwisbare indruk gemaakt? In De Boeken van mijn leven vertellen boekliefhebbers er meer over in Flow. In nummer 2 kun je meer lezen over de favoriete titels van literair agent Willem Bisseling (34). Zijn lievelingsboek is We moeten het even over Kevin hebben van Lionel Shriver.

“Ik weet nog precies waar ik het in anderhalve dag uitlas: op vakantie in Vietnam. Ik ken veel mensen die dit niet kunnen uitlezen, omdat het verhaal zo diep onder je huid gaat zitten. Hoofdpersoon Eva schrijft brieven aan haar afwezige echtgenoot over hun zoon Kevin, die in de gevangenis zit omdat hij een highschool murder heeft gepleegd. Ze wilde nooit graag moeder worden en voelde van het begin af aan een aversie tegen Kevin. Ze vraagt zich af of hij zijn daden heeft gepleegd omdat ze nooit genoeg van hem heeft gehouden. De vraag is natuurlijk of ze dit met terugwerkende kracht zo invult of dat het echt zo is geweest. Een angstaanjagend gegeven dat je je niet verbonden kunt voelen met je eigen kind en tegelijk een magistraal onderwerp voor een boek.”

Tekst Bas Maliepaard Fotografie Caroline Coehorst