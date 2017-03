Nieuwe weg inslaan

Deel met je vrienden

Volgens Arianna Huffington, oprichter van the Huffington Post, houden we onze huidige definitie van succes niet lang meer vol: het klakkeloos achternajagen van geld en macht heeft geleid tot burn-outs en teveel stress.

In haar persoonlijke boek Het nieuwe succes vertelt ze openhartig over haar uitdagingen op het gebied van haar carrière en de opvoeding van haar twee dochters. Haar boek roept op tot het opnieuw definiëren van succes. Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. Arianna Huffington heeft kort geleden een nieuw platform opgericht: Thrive Global. Het idee erachter is mensen informatie en hulp te bieden om te ontstressen en om te gaan met drukte.