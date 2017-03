Introductie in klassieke muziek

Deel met je vrienden

Nieuwe festivals met klassieke muziek zijn razend populair en ook op Lowlands wordt klassiek geprogrammeerd. Maar hoe begin je eraan als je er nog niet veel van af weet? Het boek Alles begint bij Bach helpt je hierbij.

“Klassieke muziek kan een knop in je hoofd omzetten en je een half uur of langer níets laten doen,” stelt Merlijn Kerkhof, schrijver van het recent verschenen boek. Het is een toegankelijke introductie in de klassieke muziek. Wil je alvast wat luisteren? Op Spotify vind je afspeellijsten onder de naam Alles begint bij Bach.