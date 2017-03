Deel met je vrienden

Op de redactie zijn we enthousiast over het romandebuut van Marijke Schermer, Mensen in de zon.

Ooit, twintig jaar geleden, vormden Vik, Clara, Max, Stella en Leo een hechte vriendengroep. De avondjes bij hun ‘mecenas’ IJsbrand waren legendarisch, vol hoogopgeleide discussies, liefdes en idealen. Maar er ging iets mis: een ongeluk waarbij een dode viel. Vanaf het moment dat IJsbrand een uitnodiging verstuurt voor nog één ontmoeting, blijkt pas echt hoeveel invloed dat ene moment nog steeds op ieder van hen heeft.

Tekst Marije van der Haar-Peters