Minder druk zijn

Heb je behoefte aan een gestroomlijnder en vooral minder druk leven? Het boek Getting things done van consultant David Allen kan je hierbij misschien helpen. Hij maakte een vijfstappenplan.

Kort gezegd is dit Allen’s systeem: verzamel eerst al je taken op één plek, schrijf daarna op wat je bezighoudt en koppel je taken aan acties. Daarna kun je nalezen wat je op papier hebt gezet en kun je de taken uitvoeren. “Wanneer je erop vertrouwt dat het goed komt met een specifieke actie, zal je onderbewustzijn dat thema loslaten”, zegt hij in Flow. “Hierdoor kun je je beter focussen op één bepaalde taak, zonder dat je onderbewustzijn je steeds herinnert aan andere dingen, en ben je productief en ontspannen.”