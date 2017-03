Favoriet op de redactie

Deel met je vrienden

Tijdens de Boekenweek plaatsen we extra veel blogs over boeken. Flow’s Astrid en Marije vertellen over hun favoriete titels.

Het favoriete boek van Astrid, creative director Flow

“De vraag naar mijn favoriete boek vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik lees veel, en denk met plezier terug aan verschillende boeken. Maar voor nu kies ik De dochter van Stalin. Ik wist niet eens dat Stalin een dochter had, laat staan dat ze later naar Amerika is verhuisd en daar vrij eenzaam is gestorven. In deze superknap geschreven biografie lees je over haar jeugd met haar beroemde vader, haar leven in het oude Rusland en haar vlucht naar het Westen. Wat een bizar, ongelooflijk ingewikkeld leven heeft deze vrouw gehad en wat bewonder ik haar eigenlijk om haar pogingen om gelukkig te worden. Volgens mij heeft dit boek niet zoveel aandacht gekregen als het zou verdienen. Wat mij betreft een van de beste biografieën die ik in jaren heb gelezen. Nog meer pluspunten: lekker dik en veel foto’s.” De dochter van Stalin, Rosemary Sullivan, €29,95 (De Geus)

Het favoriete boek van Marije, eindredacteur Flow

“Een van de mooiste boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen, is Een heel leven van Robert Seethaler. Het is een klein verhaal van 157 pagina’s over een (ogenschijnlijk) eenvoudige man, maar met zo veel zeggingskracht. Hoofdpersoon is Andreas Egger, die in de jaren dertig zonder ouders opgroeit in een Oostenrijks dal en eigenlijk geen grote dromen heeft. Juist omdat hij niet veel van het leven verwacht, kijkt hij met stille verwondering en verbazing naar wat er op zijn pad komt. Hoewel hij het niet altijd goed heeft, schrijft hij aan zijn geliefde: ‘Het is hier helemaal niet zo slecht. Er is werk en wat te eten en omdat er geen bergen zijn, is de hemel verder weg dan je kunt kijken.’ Juist door deze zinnen en de eenvoud van Eggers denken las ik dit boek lekker langzaam en bleef ik er nog lang over mijmeren. Een verhaal over hoe het leven soms kan lopen, en dat het in the end goed is zoals het is gegaan.” Een heel leven, Robert Seethaler, €10,00 (De Bezige Bij)