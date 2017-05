Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow tippen we weer een aantal fijne boeken om te lezen, waaronder drie titels over mens en dier. Een daarvan is Het vogelhuis van auteur Eva Meijer.

“De Britse bioloog Len Howard (1894-1973) was haar tijd ver vooruit: ze bestudeerde vogels niet in een setting, maar in hun eigen omgeving. Met dit boek geeft auteur Eva Meijer haar een stem. We lezen hoe Howard opgroeit in Wales, naar Londen verhuist om violist te worden, verliefd wordt en op haar 44e alles opgeeft om de vogels in haar tuin op het Engelse platteland te gaan bestuderen. Vooral met de koolmeesjes – zoals de intelligente Ster, die zelfs tot acht leert tellen – bouwt ze een heel bijzondere band op.” Het vogelhuis, Eva Meijer (Cossee)

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustratie Deborah van der Schaaf