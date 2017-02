Orde in de chaos

Deel met je vrienden

Chaos in je hoofd is nooit fijn. Journalist Harriet Griffey schreef het boek Ik wil overzicht, met handvatten om alles in je leven handig in te delen.

‘Er zijn duizend en een redenen om geen orde te scheppen, maar slechts één om dat wel te doen: het maakt je leven makkelijker.’ In het boekje Ik wil overzicht staan tips en oplossingen voor minder stress, rommel en chaos. Alles om meer orde in je leven te brengen – van werkoverleggen tot opruimen tot het overzicht in het gezinsleven. Harriet Griffey, € 9,95 (Altamira).