Een waanzinnig leven

Caroline Buijs, managing editor van Flow, is fan van The Beatles en las de biografie Paul McCartney van Philip Norman.

“Ook als je geen uitgesproken Beatles-fan bent, is dit levensverhaal over ‘Macca’ om te smullen. Komt onder meer door Philip Normans levendige beschrijving van McCartneys jeugd (jaren vijftig, Engeland, alsof je zelf door Liverpool loopt) en omdat hij zo mooi laat zien hoe McCartney bezeten is door muziek. Vol fijne anekdotes over zijn vriendin Jane Asher (terwijl hij al een beroemde Beatle was, woonde hij nog op zolder bij haar excentrieke ouders), zijn huwelijk met Linda en later zijn vechtscheiding met Heather Mills. Je snapt bijna niet dat iemand met zo’n waanzinnig leven zo relaxed is gebleven.” Paul McCartney – De biografie, Philip Norman, € 29,99 (Thomas Rap)

