Spelen met de tijd

De derde roman van Jennifer Egan, Bezoek van de knokploeg, speelt zich onder andere af in de Amerikaanse muziekwereld. Het boek werd met diverse literaire prijzen bekroond.

Laat je niet afschrikken door de titel: het is een metafoor voor het ‘stukslaan’ van onze grote dromen omdat het leven soms anders loopt. De dertien hoofdstukken líjken losse verhalen verteld vanuit verschillende standpunten. Sommige personages duiken elders weer op in een totaal andere tijd, vanaf de jaren zeventig tot nu, en setting.

Jennifer Egan speelt met de tijd, wijst vooruit, geeft subtiele hints – op een manier zoals alleen zij dat kan. Opvallend is dat ze in een van de hoofdstukken een Powerpoint presentatie verwerkte. “Het leek me fascinerend om te zien of zoiets nuchters en afstandelijks, afkomstig uit de zakenwereld, kon worden toegepast voor fictiedoeleinden”, zie ze erover.

Tekst Marije van der Haar-Peters