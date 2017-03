Meer leestijd

Deel met je vrienden

Tijdens de Boekenweek (tot en met 2 april) plaatsen we iedere dag een blog met het thema boeken. In ons laatste blog geven we je tips om op drukke dagen toch tijd te vinden om te lezen.

Probeer eens een luisterboek. Terwijl je op de fiets zit of tijdens het koken, bijvoorbeeld. Je kunt audioboeken kopen in (online) boekwinkels, maar ook een abonnement afsluiten bij bijvoorbeeld Storytel. In dit blog staan veel opties op een rij.

Stop voordat je van huis vertrekt altijd een boek of e-reader in je tas. Die kun je dan meteen tevoorschijn halen als je even niets te doen hebt, bijvoorbeeld als de trein vertraging heeft of als je ergens in een wachtkamer zit.

Je hoeft een boek niet uit te lezen als je het niet leuk vindt. Dat voelt misschien even als opgeven, maar waarom zou je jezelf er eigenlijk doorheen worstelen? Er zijn genoeg andere verhalen die je wel met plezier zult lezen.

Sta een halfuurtje eerder op en spreek met jezelf af dat je eerst een paar bladzijden leest voor je je dag echt begint.

Leg je telefoon het liefst weg voordat je gaat lezen, zodat je niet wordt afgeleid door allerlei bliepjes en meldingen. Je hebt dan meer rust voor je boek én leest meer pagina’s.

