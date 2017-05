Twee Engelse dichters

Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow vind je vier leestips van de redactie. Alice van Essen, managing editor, tipte Lyrische balladen van William Wordsworth en Samuel Coleridge.

Dit werk van de Engelse dichters Wordsworth en Coleridge veroorzaakte bij verschijning in 1789 een schok: ze schreven in eenvoudige, alledaagse taal over het leven van gewone mensen of een bloem langs de waterkant. De dichters waren heel hecht (totdat ze later ruzie kregen) en trokken er samen op uit in hun geliefde Lake District. De zus van Wordsworth wandelde ook vaak mee. Als je dit alles weet, lees je hun gedichten met nog meer plezier. Lyrische balladen, William Wordsworth en Samuel Coleridge (Athenaeum)

Meer leestips vind je in Flow 3.

Tekst Alice van Essen Illustratie Deborah van der Schaaf