Animatie Scheurkalender

Deel met je vrienden

De Flow Scheurkalender 2017 biedt elke dag een vraag – gehandletterd door mevrouw Knot – die je jezelf kunt stellen. Omdat een goede vraag vensters in je hoofd opent en je kan helpen nieuwsgierig te zijn naar elke dag.

Heb je al gezien hoe de kalender er van binnen uitziet? Dit filmpje geeft je vast een indruk. Ben je benieuwd naar meer weetjes over hoe we de kalender maakten? Lees dan het interview met Mevrouw Knot.

De Flow Scheurkalender 2017 is te koop voor € 14,95 in de winkel of via onze webshop.

Het filmpje is gemaakt door Emmy Storm.