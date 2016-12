Creatief pakket

Deel met je vrienden

Tekenen, kleuren en craften is lekker om mee bezig te zijn, het ontspant en stimuleert je brein. Een goede reden om dit creatieve Flow-voordeelpakket aan te bieden, met daarin:

* Flow Illustratiespecial met interviews met creatieven, een overzicht van inspirerende illustratoren en one sketch a day-projecten. Met als extra notitieboekjes, ansichtkaarten en inpakpapier.

* Flow Tekenboek met onder andere stap-voor-stap tekenlesjes van Flow-illustratoren. Met diverse papieren extra’s.

* Flow Do It Yourself waarin bloggers en illustratoren hun tips geven en overzichtelijke stappenplannen voor ons maakten. Met papieren extra’s: een mini-haakboekje, inpakpapier, posters, labels en stickers.

* Flow Poster- en Kaartenboek, een groot formaat boek met posters, kaarten, inpakpapier en een uitklapbare jaarkalender.

* En last but not least: Flow Book For Paper Lovers 3 (2015) een boek met (bijna) geen tekst, en meer dan 300 pagina’s aan paper goodies. Hierin komt alles samen wat we leuk vinden: onze liefde voor papier, illustraties en stationery.