Flow Vakantieboek 2017

Om de zomer te vieren hebben we weer een vakantieboek gemaakt. Een boek vol zon en goed nieuws. Zo tekenen zes illustratoren hun goede nieuws: van de toerist uithangen in eigen stad tot de eerste rabarber in je tuin. En een ode aan het optimisme. In een wereld waarin veel gebeurt wat ons raakt, valt het soms niet mee om de zonnige kant te blijven zien. Maar gelukkig horen we ook overal positieve geluiden en ontstaan er veel nieuwe initiatieven. Journalist Annemiek Leclaire zoekt opnieuw de optimist in zichzelf.

Ook te lezen en te zien in deze special:

Klein geluk op Instagram

Ook op social media is het gaande: mensen die iets moois zien in de kleine, alledaagse dingen.

Even geen deadlines, to do-lijstjes en afleiding: Annemiek, Jocelyn en Nathalie namen een korte time-out. Ze kwamen erachter wat ze echt belangrijk vinden in hun werk en leven.

Sinds het pleidooi van Jan Terlouw in DWDD heeft iedereen het erover: waar is de tijd gebleven dat de hele buurt bij elkaar in- en uitliep? Maar dat goeie ouwe touwtje komt nu in allerlei vormen terug.

Zoals een boekje met favoriete vakantieadressen, een tekenschriftje en een geïllustreerd plakboek.

Het vakantieboek is online te bestellen in onze webshop en is vanaf 20 juni 2017 verkrijgbaar in de winkel.