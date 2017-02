Nieuw special

Deel met je vrienden

Wat hebben mindfulness en creativiteit met elkaar te maken? Heel veel, vinden wij. Vanaf de start in 2008 zijn het de belangrijkste pijlers van ons tijdschrift. Alle reden dus om er nu een special over te maken. Want wat is het toch mooi dat je je hoofd, als het te vol zit, tot rust kunt brengen door creatief te zijn. En ook andersom: dat als je stilte in je hoofd weet te creëren, er weer ruimte komt voor creatieve oplossingen.

In dit mindfulnessboek vind je een 19-dagen-plan met 19 opdrachten en inzichten. Denk aan tekenoefeningen, inspiratie door vrouwelijke kunstenaars, wat het je brengt om elke dag even iets te schrijven, hoe je anders naar je dag kunt kijken, wat levert een fotoproject je op. Plus levensverhalen, gedichten, en interviews met deskundigen op het gebied van mindfulness en creativiteit. En natuurlijk ontbreken de paper goodies niet: een slinger om zelf in elkaar te zetten, een tafelloper die je kunt inkleuren en een morning pages-schrijfboekje.

Dit vind je nog nog meer in de nieuwe special:

Langzaam koken op een vuurtje

Tekenen zonder verwachtingen

Wat patronen doorbreken je brengt

Flow Mindfulness en creativiteit 2017 ligt vanaf 7 februari in de winkel en is verkrijgbaar in onze shop.