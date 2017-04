Een ode aan je huis

Deel met je vrienden

We zijn enorm blij met onze nieuwe special Flow Wonen. Waarin we een ode brengen aan creatieve huizen, huizen waarin wordt geleefd, tiny houses, niet perfecte hoekjes en kamerplanten. Deze week lichten we op ons blog vast een paar onderwerpen uit, zoals:

*Blogger Daan Rot over haar Antwerpse Pippi Langkous-huis

*3 tiny houses – een preview uit het tiny house-krantje

*Bij Instagrammers thuis

*Een huis vol boeken, waar the travelling bookbinder Rachel Hazell zich thuis voelt.

Nieuwsgierig naar de special? In het filmpje hieronder kun je zien welke artikelen in Flow Wonen staan. De bloggers Kimberly Russel en Monsieur Mango schreven er al enthousiast over.