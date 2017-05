Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow vragen we drie creatieve mensen waar ze mee bezig zijn. In Flow 3 is een van hen Agnes Loonstra, een illustrator, animator en zangeres uit Utrecht.

Wat ben je aan het doen?

“Ik spaar gekke instrumenten. Van een autoharp tot een dobro-ukelele en een Indiaas harmonium. Mijn huis staat er vol mee. Als ik een nieuw nummer heb geschreven voor mijn band Wooden Soldiers, zoek ik er passend geluid bij. En al die instrumenten gaan mee als we optreden in een muziekcafé. Zingen en muziek maken geeft me energie. Repeteren doen we op vrijdagochtend. Niet echt rock-‘n-roll, maar ja. We hebben allemaal een baan en de eerste baby is ook al geboren. Zelf ben ik freelance illustrator. Ik maak tekeningen voor tijdschriften en kranten en voor mijn eigen ansichtkaarten.”

Hoe bevalt die combinatie van muziek maken en illustreren je?

“Als meisje wilde ik al zingen én kunstenaar worden. Het gevaar is natuurlijk dat je altijd aan het werk bent, maar ik kan gewoon niet kiezen. Toen ik klaar was met het conservatorium, miste ik het tekenen. Ik ben toen ingestroomd in het tweede jaar van de kunstacademie in Den Bosch. Sindsdien zigzag ik. Doe ik het ene te lang achter elkaar, dan verlang ik naar het andere. En andersom. Als ik illustreer, zit ik in mijn hoofd, het is mijn introverte kant. Zingen is juist extravert. Samen houden ze me in balans.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Margriet Hoekstra