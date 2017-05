Deel met je vrienden

Ze tekende om de stress het hoofd te bieden en ontdekte gaandeweg dat stripverhalen maken precies was wat ze wilde en waar ze goed in bleek. In de nieuwste Flow vertelt Barbara Stok over verleden, heden en toekomst. Hieronder alvast een fragment.

“De rode draad in al mijn boeken is de vraag: wat is nou echt belangrijk in het leven? In mijn autobiografische strips zet ik mezelf graag neer als een soort schipperende antiheld die haar best doet om alles goed te doen, wat in de praktijk vaak niet lukt. Ik wil bijvoorbeeld graag goed voor het milieu zijn, maar ondertussen rijd ik wel elke dag met mijn auto naar het bos. Je kunt natuurlijk wel een mooi beeld van jezelf schetsen, maar dan krijg je een saai verhaal. Soms denk ik weleens: o jee, nu kan iedereen van alles over me lezen – over mijn diepste angsten bijvoorbeeld. Maar de verhalen waarbij je denkt ‘o jee’, zijn vaak juist de beste verhalen.”

Het artikel staat in Flow 3, die verkrijgbaar is in onze shop.

De strip Wat een geluk van Barbara Stok is ook verkrijgbaar in de shop.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Bonnita Postma