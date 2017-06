Echte verhalen

Deel met je vrienden

Instagram is een medium waar we graag op kijken. Voor inspiratie en mooie illustraties, bijvoorbeeld. Zo ontdekten we de hashtag #Insidemybones, gestart door zanger Dotan. Hij roept iedereen op om ook de ‘eerlijke’ verhalen te delen op Instagram, in plaats van alleen de perfecte plaatjes. Dat leverde veel mooie en vooral eerlijke verhalen op, geplaatst onder foto’s zonder filter.

Zo schreef Lanne (@Lanneleeft) over haar lastige ochtend: “Vanochtend was ik gestresst, voelde me alleen en had geen idee wat ik moest doen!” Haar badkamer rook naar brand, waar het vandaan kwam kon ze niet plaatsen en de buren deden ook niet open. “Nu zo’n 8 uur verder is de lucht nog steeds niet te harden. De keuken een bende, mijn bureau na verschillende trainingen en afspraken ook weer ontploft, mijn haar zit vandaag niet zoals ik het zou willen, maar dat is oké! Ook dit ben ik!”

Mirjam (@Mirjam2204) plaatste een selfie die ze ook acht weken eerder al plaatste, maar dan zonder hem te bewerken. Eronder schreef ze: “Ik heb best wel moeite met het kijken naar de wereld waarin we leven. Onze “social” wereld wordt er één van steeds meer pracht, praal en extreme perfectie terwijl de wereld in werkelijkheid steeds donkerder, grilliger en enger wordt. We leven in uitersten.”