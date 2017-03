Deel met je vrienden

Marijke Buurlage maakte voor Flow 2 illustraties bij het artikel over meer ‘grace’ in ons leven. We vroegen haar hoe ze werkt en wat haar favoriete onderwerpen zijn.

Hoe komen jouw illustraties tot stand?

“Ik teken met de hand, met zwarte inkt en een penseel, en vervolgens kleur ik de illustraties digitaal in en arrangeer ik de losse onderdelen in Photoshop. Ik vind het erg fijn om zo te werken omdat ik dan de ‘grofheid’ en echtheid van met de hand tekenen behoud, maar toch de vrijheid heb om nog te experimenteren met de kleuren en compositie van de illustratie.”

Hoe heb je het Engelse begrip ‘grace’ in de illustratie verwerkt?

“Ik tekende twee vrouwen die op spitzen door een park lopen en elkaar groeten elkaar bij het passeren. Hun gebaren zijn sierlijk en gracieus, waardoor ze een glimlach op elkaars gezicht toveren. En dit is precies waar het artikel over gaat: de kracht van vriendelijk zijn voor elkaar, op welke subtiele manier dan ook. Zulke kleine, aardige gebaren kunnen een groot verschil maken in de wereld! Het thema ‘grace’ probeerde ik ook in de omgeving te verwerken, die ik vriendelijkheid en toegankelijkheid wilde laten uitstralen.”

Wat zijn je favoriete onderwerpen?

“Mijn favoriete onderwerpen zijn natuur en cultuur en het liefst combineer ik ze in een illustratie. Dit zie je ook terug in mijn geïllustreerde series over Cambodja, Peru, Colombia, Mexico en Chili, die ik in opdracht maakte van verschillende reisorganisaties en -tijdschriften.”