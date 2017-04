‘Perfectie is saai’

Deel met je vrienden

De zoete dingen in het leven. Daar draait het om bij Paul Lowe, de man achter het toonaangevende Sweet Paul Magazine. In Flow 2 lees je een gesprek met hem over verleden, heden en toekomst. Dit filmpje laat je vast kennismaken met Sweet Paul.

Paul is geboren en getogen in Noorwegen, waar hij werd opgevoed door zijn oma en oudtante, omdat zijn ouders veel werkten. In Flow 2 vertelt hij: “Mijn oma en oudtante waren heel stijlvolle vrouwen, en ook een beetje van de oude stempel. Ze vertelden me graag verhalen over de goede oude tijd toen vrouwen nog lange jurken droegen en mensen bedienden hadden. We creëerden onze eigen wereld, waardoor het een magische kindertijd was.”

Het interview met Paul Lowe (‘Sweet Paul) is te lezen in Flow 2.

Wil je meer lezen over Paul? Neem eens een kijkje op zijn blog.

Video FYI Television Network Foto Quyn Duong