Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow vragen we drie creatieve mensen waar ze mee bezig zijn. In Flow 4 is een van hen Sarah Lancaster uit Nieuw-Zeeland. Ze geeft naailessen en inspireert mensen om duurzaam te leven.

Wat maak je zoal?

“Voornamelijk katoenen tassen en vulzakjes voor zaden en noten. Ik word vanzelf creatief als ik duurzame oplossingen probeer te bedenken. Er gebeurt iets met me als ik knopen vastnaai of mouwen en zomen verstel. Ik voel me bevoorrecht dat ik met mijn handen kan werken. En ik vind het leuk om dat met anderen te delen. Daarom geef ik ook graag naailessen en organiseer ik ontmoetingen voor andere naaifanaten. Het is zo waardevol om ruimte in je leven te hebben waarin je je creativiteit kunt ontdekken. Even niet bezig zijn met alle dingen die moeten.”

Hoe kwam je op het idee van Sew Love?

“Als kind was ik al een verzamelaar en maakte ik van alles. In blogs en tijdschriften las ik over ondernemingen met een sociale insteek. Zoiets wilde ik ook beginnen, maar daarvoor moest ik eerst ontdekken waar mijn eigen passie ligt, wat ik er precies mee wilde en hoe ik het op mijn eigen manier kon doen. Dat is gelukt. Mijn pop-up-projecten en lessen richten zich op hergebruik en reparatie. Ik gebruik dus ook vooral tweedehands materialen.”

Meer van Sarah Lancaster zien? Kijk dan op haar website en Instagram.

Het interview vind je in Flow 4.

Tekst Jeannette Jonker