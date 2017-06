Welkom Charlotte

Deel met je vrienden

Deze maand verwachten wij op Pinterest een overdaad aan kleur en vrolijkheid. Charlotte Hedeman Guéniau – oprichter en directeur van het merk Rice, is namelijk onze gastpinner deze maand. Ze neemt het stokje over van illustrator Janna Krupinski.

In de nieuwste Flow kun je een interview met Charlotte lezen, over het oprichten van haar bedrijf Rice, de liefde voor kleur, het plezier in haar werk en haar persoonlijke leven. Een fragment uit het interview:

“Ik ben gek op felle kleuren en geloof heilig dat die je stemming positief kunnen beïnvloeden. Daar is al veel onderzoek naar gedaan, maar ik vertrouw ook op dat gebied op mijn instinct. Ik vind het leuk als praktische dingen er bijzonder uitzien, als ze een glimlach op je gezicht toveren. Een poedel van keramiek bijvoorbeeld, die dienst doet als zeepdispenser of een bloempot waarop staat ‘I will survive’. Het zijn die kleine details die het leven leuk maken. Natuurlijk kun je tegenwerpen dat het allemaal oppervlakkig is en niet van levensbelang. Maar ik vind het wel degelijk zinvol om een beetje everyday magic, zoals ik het noem, in de huizen van zo veel mogelijk mensen te brengen. Dat is mijn missie en dat maakt me gewoon heel gelukkig.”