Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Illustrator Anisa Makhoul brengt graag positiviteit in de wereld. In de special Mindfulness & creativiteit doet ze dat met een kleurrijke slinger van papier en met een tafelloper om zelf in te kleuren met familie of vrienden. We vroegen Anisa naar haar inspiratiebronnen.

Kun je ons iets meer vertellen over de papieren slinger?

“Het zijn twaalf kleurige luchtballonnen. De illustraties heb ik eerder gemaakt voor Flow, bij een artikel over het enge van nieuwe dingen. Zelf ben ik namelijk doodsbang voor luchtballonnen. We hebben nu bedacht dat je er zelf een slinger van kunt maken. Ik zal zelf nooit in een luchtballon stappen, maar zijn ze niet mooi geworden?”

Wat inspireerde je voor de tafelloper?

“Toen Flow me vroeg om er bloemen en fruit op te zetten, was ik heel blij. Ik dacht meteen aan de patronen van Kitsch Kitchen, een van mijn favoriete winkels uit de tijd dat ik in Amsterdam woonde. Het was zo leuk om al tekenend te bedenken dat de Flow-lezers dit samen gaan afmaken. Het was een droomopdracht!”

Wat maakt samen tekenen en kleuren zo fijn?

“Ik denk dat mensen graag iets met hun handen doen, het werkt ontspannend. Samen tekenen geeft plezier, brengt je op nieuwe ideeën en werkt verbindend.”