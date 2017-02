Deel met je vrienden

Charles Roux werkt als fotograaf, maar is vanaf jongs af aan ook gek op lezen. Hij combineert deze twee liefdes in een sprookjesachtige fotoreeks over eten uit de wereldliteratuur, waarin hij scènes uit beroemde boeken tot in detail nabootst.

Van de koekjes van Pippi Langkous tot de runderstoofschotel uit Virginia Woolf’s boek Naar de vuurtoren. Voor iedere foto neemt Charles Roux zijn tijd. “Soms kost het alles bij elkaar maanden. Natuurlijk kan ik dingen faken, maar voor mij is het heel belangrijk dat alles echt is, dat ik iets fictiefs verander in iets werkelijks.” Op dit moment heeft hij ongeveer vijftig Fictious Feasts, zoals de collectie heet, op de foto gezet. Dat worden er hopelijk zeventig. “Dan heb ik er genoeg om een mooie selectie te kunnen maken voor exposities en, het allerbelangrijkste: voor een boek.”

De Fictious feasts collectie van Charles Roux kun je bekijken op zijn website.

In onze nieuwste Flow vind je naast foto’s uit de serie, ook een interview met hem.

Tekst Chris Muyres Fotografie Charles Roux