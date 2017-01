Deel met je vrienden

Ze was correspondent in Turkije, werkt voor de televisie en maakt documentaires. Opiniemaker Fidan Ekiz pleit voor meer respect, verbinding en begrip. En wil dat we blijven praten, ook als we het niet eens zijn. Het interview staat in de nieuwste Flow en in dit blog delen we een fragment.

“Ik ben maatschappelijk geëngageerder geworden sinds ik moeder ben. Omdat ik bezorgd ben over de tijd waarin we leven. Waarom is Nederland een land geworden waar mijn vader zich niet meer thuis voelt? Ik ben voortdurend bezig met het antwoord dat ik zal geven als mijn zoon mij ooit vraagt: Mama, waar heb jij gestaan in de vluchtelingencrisis? Wat is jouw positieve bijdrage geweest aan de samenleving? Met Wierd zit ik vaak niet op één lijn in dit debat. Onze standpunten verschillen. Maar ik blijf openstaan voor zijn kritiek, want als ik ergens bang voor ben, dan is het dat ik gegijzeld zal worden door mijn eigen gelijk. Wierd en ik zijn eigenlijk een testcase: hoe tolerant kun je tegenover de ander zijn? Kun je met elkaar blijven praten ook al ben je het niet met elkaar eens?”

Je vindt het interview in de nieuwste Flow.

Interview Renate van der Zee Fotografie Ester Gebuis