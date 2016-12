Deel met je vrienden

Choreograaf Pina Bausch schopte heilige huisjes omver in de balletwereld. Hoewel ze in wezen verlegen was, durfde ze op het toneel alles. Haar vernieuwende balletten zijn van blijvende invloed op de moderne dans. In Flow 8 kun je een verhaal lezen over het leven van Pina, en op ons blog delen we vast een fragment.

Als Pina onderweg naar balletles met haar rugzak in de beroemde zweeftrein van Wuppertal zit, kan ze in de huizen binnen kijken. Ze ziet de woon­kamers, keukens en slaapkamers en ze krijgt vluchtige indrukken van het leven van de bewoners. Die inkijkjes in privélevens spelen later een belangrijke rol in haar stukken. Tijdens de balletlessen is snel duidelijk dat Pina talent heeft. Een van de leraressen noemt haar een ‘slangenmens’. En zo begint ze al op haar veertiende met een dansopleiding aan de gerenommeerde Folkwang Universität der Künste in Essen.

Tekst Maja Beckers Fotografie Getty Images